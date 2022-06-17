Sony планирует анонсировать новое оборудование, включая контроллер PS5 Pro

В то время как Microsoft уже несколько лет предлагает более дорогой контроллер Xbox "Elite", Sony до сих пор придерживалась стандартных контроллеров. Согласно сообщениям, появившимся на этой неделе, это скоро изменится, так как, по всей видимости, Sony работает над "профессиональным" контроллером.

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Контроллер DualSense, поставляемый с PS5, уже стал значительным усовершенствованием по сравнению с DualShock 4. В контроллере PS5 реализованы резистивные триггеры и другие улучшения тактильной обратной связи. Однако все еще есть некоторые функции, которые могли бы улучшить ситуацию.

По словам репортера Тома Хендерсона (через TryHardGuides), Sony работает над новым контроллером DualSense Pro, который добавит съемные стики для большого пальца, ограничители триггеров, съемные рукоятки и дополнительные кнопки на задней панели контроллера.

Многие из этих функций являются отличительными особенностями контроллеров серии Xbox Elite, а также встречаются на геймпадах сторонних производителей, таких как Scuf. Новый контроллер DualSense Pro должен быть анонсирован в конце этого месяца, а его доступность последует вскоре после этого.

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