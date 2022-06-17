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ddr22 За пост начислено вознаграждение
Накопители M.2 SSD Patriot Viper VPR400 получили встроенную RGB-подсветку
Viper Gaming выпускает твердотельный накопитель VPR400 PCIe 4.0 с радиатором RGB
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Революция RGB продолжается, и первые твердотельные накопители RGB PCIe 4.0 уже начали появляться. На этой неделе компания Patriot"s Viper Gaming представила первый в мире твердотельный накопитель RGB PCIe 4.0 M.2, оснащенный специальным радиатором с RGB-подсветкой и емкостью до 1 ТБ.

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Накопитель VPR400 доступен в версиях емкостью 512 ГБ и 1 ТБ и оснащен встроенными RGB-светодиодами и мощным алюминиевым радиатором для предотвращения теплового дросселирования во время работы. Если радиатора недостаточно, встроенный термодатчик в сочетании с микропрограммой будет регулировать производительность для поддержания рабочей температуры на приемлемом уровне. Модель емкостью 1 ТБ рассчитана на нагрузку 800 ТБВт, а модель емкостью 512 ГБ должна выдерживать не менее 400 ТБВт.

Используя контроллер Innogrit IG5220 Gen4 x4, VPR400 обеспечивает скорость случайного чтения и записи до 600K и 500K IOPs и скорость последовательного чтения и записи до 4 600 МБ/с и 4 400 МБ/с, соответственно. RGB-подсветка твердотельного накопителя может быть настроена и синхронизирована с другими продуктами Viper Gaming с помощью программного обеспечения Viper RGB 3.0.

Новейший твердотельный накопитель Viper PCIe 4.0 с 5-летней гарантией будет доступен в конце июня в розничных сетях по всему миру. Цены пока не сообщаются.

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