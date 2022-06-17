Viper Gaming выпускает твердотельный накопитель VPR400 PCIe 4.0 с радиатором RGB

Революция RGB продолжается, и первые твердотельные накопители RGB PCIe 4.0 уже начали появляться. На этой неделе компания Patriot"s Viper Gaming представила первый в мире твердотельный накопитель RGB PCIe 4.0 M.2, оснащенный специальным радиатором с RGB-подсветкой и емкостью до 1 ТБ.

реклама

Накопитель VPR400 доступен в версиях емкостью 512 ГБ и 1 ТБ и оснащен встроенными RGB-светодиодами и мощным алюминиевым радиатором для предотвращения теплового дросселирования во время работы. Если радиатора недостаточно, встроенный термодатчик в сочетании с микропрограммой будет регулировать производительность для поддержания рабочей температуры на приемлемом уровне. Модель емкостью 1 ТБ рассчитана на нагрузку 800 ТБВт, а модель емкостью 512 ГБ должна выдерживать не менее 400 ТБВт.

Используя контроллер Innogrit IG5220 Gen4 x4, VPR400 обеспечивает скорость случайного чтения и записи до 600K и 500K IOPs и скорость последовательного чтения и записи до 4 600 МБ/с и 4 400 МБ/с, соответственно. RGB-подсветка твердотельного накопителя может быть настроена и синхронизирована с другими продуктами Viper Gaming с помощью программного обеспечения Viper RGB 3.0.

Новейший твердотельный накопитель Viper PCIe 4.0 с 5-летней гарантией будет доступен в конце июня в розничных сетях по всему миру. Цены пока не сообщаются.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming