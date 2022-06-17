Графический процессор Intel A380 представлен в Китае, Gunnir анонсировала первую пользовательскую карту

Потребительские графические карты Intel Arc Alchemist для настольных ПК наконец-то появились, по крайней мере, в Китае. Наряду с эталонной моделью Intel A380, компания Gunnir также анонсировала первую версию видеокарты с пользовательским охлаждением.

реклама

Как сообщает VideoCardz, Intel Arc A380 - это графический процессор начального уровня на базе архитектуры Xe-HPG, оснащенный графическим процессором ACM-G11 с 8 ядрами Xe (1024 ядра FP32) с базовой частотой 2000 МГц. Подсистема памяти включает 6 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с по 96-битной шине, максимальная пропускная способность памяти составляет 192 ГБ/с. TDP карты составляет 75 Вт.

По сравнению с AMD Radeon RX 6400, эта карта, как утверждается, предлагает на 25% больше производительности. Графический процессор предназначен для игр в режиме 1080p/60FPS со средними настройками детализации. Эталонный дизайн карты использует черный кожух и один вентилятор в 2-слотовом расположении.

Gunnir"s A380 Photon OC - это разогнанная на заводе версия этой видеокарты с двумя вентиляторами, на один больше, чем у эталонной карты, но с сохранением 2-слотового дизайна. Частота GPU составляет 2 450 МГц, что является хорошим приростом по сравнению с базовой частотой эталонной версии. Однако скорость памяти составляет всего 15, 5 Гбит/с, что меньше эталонного значения. Карта Gunnir имеет ТБП мощностью 92 Вт и питается от 8-контактного разъема питания.

В Китае MSRP Arc A380 составляет 1030 юаней, что в пересчете составляет около 127 фунтов стерлингов. Цена видеокарты Gunnir A380 не была объявлена.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming



