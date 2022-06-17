FIFA 22 добавят в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate

Прошло около девяти месяцев с момента выхода FIFA 22, и теперь игра станет более доступной для игроков по всему миру. Начиная с 23 июня, FIFA 22 появится в библиотеке EA Play, и все, у кого есть стандартная подписка EA Play (или подписка Xbox Game Pass Ultimate), смогут загрузить полную версию игры на консоли или ПК.

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До сих пор участники EA Play имели доступ только к 10-часовой пробной версии FIFA 22, но это изменится на следующей неделе, когда EA представит полную версию игры. С добавлением последней игры FIFA подписка EA Play будет включать все игры EA Sports 2021 года, в том числе Madden NFL 2022, NHL 2022 и F1 2021.

Появление FIFA 22 в EA Play произошло спустя десять месяцев после ее первоначального релиза. Игра получила хорошие отзывы, в среднем 78% на Opencritic, при этом рецензенты хвалили геймплей и критиковали микротранзакции в Ultimate Team. Стоит также отметить, что версии игры для ПК, PS4 и Xbox One немного уступают в визуальном и игровом плане по сравнению с Xbox Series X|S и PS5.

Если у вас есть активная учетная запись EA Play или подписка Xbox Game Pass Ultimate, вы сможете скачать и поиграть в нее 23 июня. Стандартная подписка Xbox Game Pass на ПК также включает EA Play, поэтому если вы подписаны только на Game Pass для ПК, то на следующей неделе вы также получите доступ к FIFA 22.

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