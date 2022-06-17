Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
FIFA 22 появится в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate на следующей неделе
FIFA 22 добавят в EA Play и Xbox Game Pass Ultimate
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-45000р на 6800XT ASUS

Прошло около девяти месяцев с момента выхода FIFA 22, и теперь игра станет более доступной для игроков по всему миру. Начиная с 23 июня, FIFA 22 появится в библиотеке EA Play, и все, у кого есть стандартная подписка EA Play (или подписка Xbox Game Pass Ultimate), смогут загрузить полную версию игры на консоли или ПК.

реклама

До сих пор участники EA Play имели доступ только к 10-часовой пробной версии FIFA 22, но это изменится на следующей неделе, когда EA представит полную версию игры. С добавлением последней игры FIFA подписка EA Play будет включать все игры EA Sports 2021 года, в том числе Madden NFL 2022, NHL 2022 и F1 2021.

Появление FIFA 22 в EA Play произошло спустя десять месяцев после ее первоначального релиза. Игра получила хорошие отзывы, в среднем 78% на Opencritic, при этом рецензенты хвалили геймплей и критиковали микротранзакции в Ultimate Team. Стоит также отметить, что версии игры для ПК, PS4 и Xbox One немного уступают в визуальном и игровом плане по сравнению с Xbox Series X|S и PS5.

Если у вас есть активная учетная запись EA Play или подписка Xbox Game Pass Ultimate, вы сможете скачать и поиграть в нее 23 июня. Стандартная подписка Xbox Game Pass на ПК также включает EA Play, поэтому если вы подписаны только на Game Pass для ПК, то на следующей неделе вы также получите доступ к FIFA 22.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#fifa 22
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

UFL - конкурент FIFA и eFootball - новые подробности геймплея
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
32
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
Wargaming променял российский рынок на польский, где и будет развивать игру World of Tanks
12
Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
21
Хешрейт сети Ethereum начинает снижаться
15
Начинается публичное тестирование HarmonyOS 3.0 Developer Beta — список поддерживаемых устройств
+
Российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоадаптеры
19
Курс доллара на Aliexpress опустился до 69 рублей
46
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
20
Видеокарты дешевеют на фоне укрепления рубля – GeForce RTX 3080 Ti стоит ниже официальной цены в РФ
17
Биткоин дорожает, но эксперты ожидают падения курса до $5000 и советуют продавать криптовалюту
8
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
39
СДЭК прокомментировала задержки при доставке заказов из своего маркетплейса «СДЭК Шоппинг»
4
Motorola G32 с чипом UNISOC T606 и экраном IPS LCD может быть представлен в июле
+
Microsoft прекращает поддержку браузера Internet Explorer 11
4
Бюджетные игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 25 000р
14
E-Stablecoin - стейблкоин по цене 1 киловатт-часа
42
Colorful представила геймерский моноблок G-One Plus с Core i7-12700H и RTX 3060
1
Поток видеокарт хлынул на вторичный рынок — на eBay есть GeForce RTX 3080 по 420 долларов США
16
В ремейке The Last of Us зачем-то «состарили» одну из ключевых персонажей — геймеры недовольны
10

Популярные статьи

5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
79
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
85
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
134
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
26
Prodeus: Doom с Kickstarterа
12
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
70
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
30
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
01:38
ну только на продажу дурачкам. так то покупать сейчас вообще нет смысла. игор не будет
Майнеры массово распродают фермы с видеокартами, а цены в магазинах ЕС уже ниже рекомендованных
Дмитрий
01:31
ну это был именно старт продаж 3050) не важно какой бакс))
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
Mike Fodre
01:25
В версиях материнок с приставкой МАХ лучше ВРМ ?
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Эовейн Триада
01:18
Через месяц и у нас цены снизятся сильно, они уже идут вниз, особенно на Авито.
Майнеры массово распродают фермы с видеокартами, а цены в магазинах ЕС уже ниже рекомендованных
Александр Бондарев
01:17
Норм, отбил железо 1,5 раза))) даже если в минус сейчас пойдет ниче страшного, потом на хайпа продам монетки, не переживай)))
Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
Александр Бондарев
01:14
Отлично помайнил, 3000 серию отбил уже 1,5 раза, и я с железом ещё. А ты дальше копи, откладывай на 1шт 3080)))
Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
johnnie74
01:11
Да все как обычно, самые безапелляционные комменты оставляют теоретики обычно.
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Voldemaar
01:10
Бомж не может быть москвичом -- у него нет московской регистрации.
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
johnnie74
01:09
Могу сказать, что радиаторы на 2011 от товарища nvstore работают и востребованы, расходятся у того товарища почти как горячие пирожки. Я пилил сам пару таких радиаторов, так сказать "инженерные" обра...
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Voldemaar
01:08
Какие чертежи Intel прислала, такие механизмы Foxconn и делает. Пендосы сами накосячили, неча на китайцев валить.
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем