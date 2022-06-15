Совершенно новая версия Overwatch

Несколько дней назад на Xbox Games Showcase компания Blizzard объявила, что Overwatch 2 выйдет в раннем доступе на ПК и Xbox Series X/S в октябре, но до этого еще будут проводиться бета-тесты. В преддверии завтрашнего стрима Overwatch 2 компания Blizzard объявила, что следующее бета-тестирование начнется в конце этого месяца.

реклама

Blizzard провела первый бета-тест Overwatch 2 еще в апреле, и серверы оставались в рабочем состоянии около месяца. У вас будет возможность сыграть снова с новыми обновлениями, начиная с 28 июня. К сожалению, приглашение на первое бета-тестирование не гарантирует вам доступ ко второму бета-тестированию, поэтому, возможно, вам придется ждать нового приглашения от Blizzard.

Более подробную информацию о регистрации и приглашениях на следующее бета-тестирование Blizzard сообщит во время стрима, который состоится завтра, 16 июня. Через несколько месяцев, 4 октября, игра будет доступна в раннем доступе на Xbox Series X/S и ПК, без необходимости получения приглашения или покупки.

Следующая бета-версия Overwatch 2, скорее всего, будет содержать такое же количество контента, как и первый бета-тест. Когда игра выйдет в ранний доступ в конце этого года, в ее состав будет добавлен новый герой - Юнкер Куин, который будет полностью представлен завтра.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming