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Bethesda подтвердила Fallout 5 в качестве следующей крупной игры после The Elder Scrolls VI
Bethesda выпустит Fallout 5 после The Elder Scrolls VI
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Еще в 2021 году глава Bethesda Тодд Говард дал несколько комментариев о Fallout 5, указав, что у студии есть некоторые первоначальные идеи для новой игры. Теперь Bethesda подтвердила, что планирует сделать Fallout 5, но только после завершения работы над The Elder Scrolls VI.

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В беседе с IGN на этой неделе Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls 6 находится в стадии пре-продакшена, и что команда займется Fallout 5 после этого: "Да, Elder Scrolls 6 находится в предпроизводстве, и, вы знаете, мы собираемся сделать Fallout 5 после этого, так что наш лист довольно заполнен на некоторое время вперед".

После того как Тодд Говард рассказал о Fallout 5 в 2021 году, стало понятно, что, скорее всего, мы не увидим Fallout 5 не раньше конца этого десятилетия. Starfield все еще находится в разработке, а пре-продакшн начался еще в 2015 году. Если предположить, что цикл разработки The Elder Scrolls VI составляет 5 лет, то мы увидим ее в 2027-2028 годах, что отодвигает выход Fallout 5 на 2030-е годы.

Судя по всему, Microsoft и Bethesda знают о предстоящем длительном ожидании Fallout 5. Недавно появились слухи о том, что одна из других способных RPG-студий Microsoft может выпустить новую спин-офф игру Fallout, чтобы восполнить пробел, подобно Fallout New Vegas, над которой работала Obsidian. Сейчас под крылом Microsoft также находится InXile, а эта студия была создана бывшими ветеранами Fallout 1 и 2.

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#fallout 5
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