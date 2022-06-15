Starfield позволяет украсть корабли, имеет более длинный основной сюжет, чем Skyrim или Fallout 4

После прошедшей несколько дней назад выставки Xbox и Bethesda Showcase компания Bethesda поделилась новыми подробностями о Starfield. Мы уже узнали, что в игре будет молчаливый протагонист, а теперь Тодд Говард заявил, что прохождение кампании займет от 30 до 40 часов.

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В беседе с IGN на этой неделе директор Starfield, Тодд Говард, немного рассказал о продолжительности Starfield, заявив, что она будет немного длиннее, чем предыдущие игры, такие как Skyrim и Fallout 4: "В итоге эта игра будет немного длиннее, и мы, возможно, еще немного подкорректируем это. В ней больше квестов, поэтому она может быть на 20% больше, чем наши предыдущие игры", - сказал Говард.

Он добавил, что основной сюжет должен длиться от 30 до 40 часов, но при этом придется игнорировать большой кусок побочного контента. Побочный контент, конечно же, будет включать в себя время, потраченное на исследование множества планет в игре, строительство аванпостов и выполнение дополнительных заданий.

Говард также подтвердил, что, хотя в игре есть много созданных вручную мест, многие из 1000 планет игры будут сгенерированы процедурно, и часть из них будет существовать просто для погружения в игру, и на них почти ничего не будет. Тем не менее, на планетах, лежащих в основе сюжета, будет больше созданного вручную контента, чем в любой другой игре Bethesda.

Выход Starfield запланирован на первую половину 2023 года для Xbox Series X/S и ПК. Она также будет доступна на Xbox Game Pass в первый же день.

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