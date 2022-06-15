Каждый год мы получаем новую серию закрытых и открытых бета-тестов для следующей игры Call of Duty, и этот год не станет исключением. Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет в октябре этого года, и похоже, что Infinity Ward уже наметила август для проведения первого игрового бета-теста.
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Листинг Amazon для предварительных заказов Call of Duty: Modern Warfare 2 открыт, и на странице указано, что предварительный заказ включает в себя доступ к бета-версии, начиная с 15 августа 2022 года. Это описано как ранний доступ к открытой бета-версии для покупателей, сделавших предварительный заказ, так что полная открытая бета-версия, скорее всего, состоится на той же неделе.
Если вы следите за многими шутерами до их выхода, то в этом нет ничего удивительного. Обычно все крупные шутеры, такие как Call of Duty и Battlefield, проводят открытое бета-тестирование примерно за шесть недель до запуска, чтобы собрать отзывы и устранить наиболее важные проблемы перед запуском. Конечно, бывают случаи, когда отзывы о бета-тесте не успевают исправить к релизу, как это произошло с Battlefield 2042 в прошлом году.
Activision и Infinity Ward еще не подтвердили даты бета-тестирования Modern Warfare 2, но выход игры запланирован на 28 октября, а Warzone 2 - до конца года. Учитывая эту дату выхода, бета-версия должна состояться в августе или начале сентября.