Diablo IV получит полноценный внутриигровой магазин

Diablo IV была довольно хорошо представлена на выставке Xbox и Bethesda несколько дней назад, но из-за недавних противоречий с микротранзакциями в Diablo Immortal фанаты забеспокоились о планах Blizzard по монетизации новой игры, на что студия уже ответила.

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Хотя Blizzard до сих пор не признала разочарования в системе монетизации Diablo Immortal и скрытых игровых ограничениях, компания, похоже, хочет доказать, что Diablo IV - это несвязанный проект, разработанный для другого рынка. Если Diablo Immortal ориентирована на казуальных игроков и ловлю тех немногих китов с достаточно глубокими карманами, чтобы быть действительно конкурентоспособной, то Diablo IV разрабатывается как "полноценная игра", предназначенная для ПК и консолей, а не для рынка мобильных игр.

В ответ на опасения в Twitter руководитель франшизы Diablo Род Фергюссон сказал: "Чтобы внести ясность, D4 - это полноценная игра, созданная для аудитории PC/PS/Xbox. Мы намерены предоставлять невероятно широкий спектр контента после запуска и в течение многих лет, основанного на дополнительных косметических предметах и полноценных сюжетных дополнениях".

Ответ подтверждает, что хотя в Diablo IV могут появиться микротранзакции в виде косметических предметов, она не будет развиваться в направлении Diablo Immortal, с платными наградами за подземелья и странными причудами балансировки, чтобы подтолкнуть людей к оплате, а не к шлифовке. Точной даты выхода Diablo IV пока нет, но она выйдет на консолях Xbox Series X/S и ПК в 2023 году.

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