Bethesda Game Studios подтвердила в своём микроблоге, что все диалоги в Starfield будут проходить в режиме от первого лица, а у протагониста голоса не будет.

В воскресенье вечером мы получили первый взгляд на геймплей Starfield: Тодд Говард поделился 15-минутной демонстрацией игрового процесса и рассказал новые подробности о предстоящем приключении. В одной из частей демонстрации были показаны разговоры персонажей от первого лица, но не был показан интерфейс диалоговых опций игры, что оставило у нас некоторые вопросы. Bethesda начала отвечать на них, подтвердив, что в Starfield будет "молчаливый" протагонист.

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До Fallout 4 компания Bethesda в основном не предоставляла голосовую озвучку для созданных игроками персонажей своих ролевых игр. Отсутствие озвучки главного героя позволяло игрокам глубже погрузиться в игру, добавляя свой собственный голос персонажу при выборе вариантов диалога. Это изменилось в Fallout 4, и добавление озвученного главного героя, похоже, помешало разнообразию вариантов диалогов, доступных игроку.

Bethesda ранее заявляла, что хочет вернуться к своим ролевым корням в Starfield, и это включает в себя возвращение молчаливого главного героя. Все диалоговые сцены в игре будут происходить от первого лица, как показано в демонстрационном ролике, и никаких озвученных реплик для персонажа не предусмотрено.

Во время демонстрации игрового процесса Bethesda показала нам механику RPG, включая совершенно новую систему создания персонажа, новые черты характера и многое другое. Однако нам еще предстоит увидеть некоторые элементы, включая диалоговый интерфейс, управление инвентарем, магазины/бартеры и т.д., но ближе к релизу мы увидим больше.

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