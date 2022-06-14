После неожиданного запуска Sapphire Radeon 6700 компания AMD разместила Radeon RX 6700 на своем сайте. После того как объявление появилось в Интернете, компания Sapphire переименовала свою видеокарту, добавив к ней брендинг "RX". Более того, появились первые бенчмарки RX 6700 SKU.
реклама
Согласно AMD, официальные спецификации Radeon RX 6700 включают графический процессор Navi 22 с 2304 потоковыми процессорами (36 CU) с базовой частотой 1 941 МГц, игровой частотой 2 174 МГц и повышенной частотой 2 450 МГц. Подсистема памяти включает 10 ГБ GDDR6 с тактовой частотой 16 Гбит/с и 160-битной шиной памяти. Карта также оснащена 80 МБ кэш-памяти Infinity Cache и имеет TBP 175 Вт.
Интересно, что после того, как AMD представила новый SKU, Sapphire переименовала свои карты Radeon 6700 в RX 6700. Судя по этим референсным спецификациям, обе карты Sapphire разогнаны на заводе.
Перед переименованием карт Sapphire отправила несколько штук без маркировки "RX" покупателям. Один из них опробовал их в 3DMark Time Spy и поделился результатами в Интернете, что позволило нам сравнить их с остальными представителями линейки Radeon RX 6000. Результаты, которыми поделился MEGASizeGPU, были получены с помощью стандартного драйвера 22.5.2 и обновленной версии того же драйвера, поддерживающего новый GPU. Вот результаты 3DMark Time Spy:
Sapphire Radeon (RX) 6700 с использованием старого драйвера и стандартных настроек питания: 9 427 баллов
Sapphire Radeon (RX) 6700 с использованием старого драйвера и максимальной мощности: 10 304 балла
Sapphire Radeon (RX) 6700 с новым драйвером и настройками мощности по умолчанию: 11 166 баллов
Sapphire Radeon (RX) 6700 с использованием нового драйвера и максимальной мощности: 11 414 баллов
Разница между использованием стандартного и обновленного драйвера довольно существенна. При одинаковых настройках мощности производительность увеличилась на 11-18%. Более того, мы можем сказать, что карта работает между Radeon RX 6650 XT и RX 6700 XT, как и ожидалось. По средним графическим показателям Sapphire RX 6700 (заводской OC) оказалась примерно на 12% быстрее, чем RX 6650 XT. Если сравнивать RX 6700 с ее вариантом XT, то последняя быстрее на 14%.