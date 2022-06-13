Выступая в подкасте Nate the Hate, разработчик в NightDive Studios заявил, что слышал разговоры о возрождении франшизы Banjo-Kazooie

Сегодня вечером состоится выставка Xbox и Bethesda, и пока что просочилось очень мало информации. Мы уже знаем о новом дополнении для Forza Horizon 5, которое будет представлено на выставке, а теперь, возможно, стало известно об одном из других запланированных сюрпризов Microsoft. Согласно сообщениям, Banjo-Kazooie возрождается.

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Разработчик, работающий в NightDive Studios, недавно выступил в подкасте и рассказал о том, что услышал от разработчиков на GDC в марте. Судя по всему, Banjo-Kazooie постоянно всплывала в обсуждениях, и разговоры о новой игре не утихают уже несколько месяцев.

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) ранее говорил о том, что на Xbox будет больше семейных игр, что, вероятно, и привело к возрождению этой франшизы. До этого последний раз Microsoft официально делала что-то с франшизой несколько лет назад, когда Banjo-Kazooie присоединилась к списку Super Smash Bros Ultimate. Увидим ли мы совершенно новую Banjo-Kazooie или обновленную коллекцию старых игр (или и то, и другое), еще предстоит узнать.

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