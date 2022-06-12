В этом году компания Sony была крайне немногословна в отношении God of War: Ragnarök, что вызвало многочисленные предположения о том, что игра будет отложена до 2023 года. Однако, согласно надежному источнику, игра все еще находится на пути к 2022 году, а дата ее выхода намечена на ноябрь.
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По словам Джейсона Шрайера из Bloomberg, который часто подтверждает свою точность, три человека, знакомые с этим вопросом, сообщили, что игра выйдет в ноябре. Более того, планируется объявить дату релиза в конце этого месяца.
Это сообщение последовало за сообщением Gamereactor, который со ссылкой на "многочисленные европейские источники" утверждал, что игра отложена до следующего года.
Еще в апреле, в годовщину выхода God of War (2018), режиссер Кори Барлог попросил фанатов набраться терпения, поскольку продолжается последний отрезок разработки. Игра не появлялась ни на одном из последних стримов Sony State of Play, но если игра действительно выйдет в ноябре, Sony должна в какой-то момент провести специальный стрим для демонстрации игры, как это было в прошлом году с Horizon Forbidden West.