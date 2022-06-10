Представители компании отметили, что хотят выступить на уровне или даже превысить показатели 2022 финансового года

Во время предварительного брифинга для прессы перед выставкой Xbox и Bethesda, которая состоится в эти выходные, команда Xbox сделала несколько интересных комментариев. В ходе туманного обсуждения перспектив Xbox Game Studios на следующий год, Microsoft планирует выпустить не менее пяти эксклюзивов.

реклама

Как сообщает Windows Central, во время брифинга представитель компании заявил, что компания намерена "соответствовать или превысить" количество эксклюзивных игр, которые она выпустила в прошлом финансовом году. Финансовый год Microsoft длится с июля по июль, поэтому в 2022 финансовом году в число эксклюзивов вошли такие игры, как Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite и Forza Horizon 5.

В FY2023 список эксклюзивов от первого лица должен включать, по крайней мере, Starfield и Redfall, которые изначально планировались на 2022 год, но затем были перенесены на первую половину следующего года. Microsoft также, вероятно, включит в этот список игру на выживание Grounded от Obsidian, так как в этом году игра наконец-то выйдет из Раннего доступа.

По слухам, Obsidian уже довольно далеко продвинулась в разработке Avowed, а также имеет еще как минимум одну игру, над которой работает директор Pillars of Eternity Джош Сойер. В этот же период времени должна выйти Forza Motorsport 8 - и это только те проекты, о которых нам известно. На выставке, которая состоится в конце этой недели, мы должны увидеть множество анонсов новых игр, как от первых лиц Xbox, так и от сторонних студий.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming