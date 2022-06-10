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Xbox планирует выпустить не менее пяти эксклюзивов в течение следующего года
Представители компании отметили, что хотят выступить на уровне или даже превысить показатели 2022 финансового года
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Во время предварительного брифинга для прессы перед выставкой Xbox и Bethesda, которая состоится в эти выходные, команда Xbox сделала несколько интересных комментариев. В ходе туманного обсуждения перспектив Xbox Game Studios на следующий год, Microsoft планирует выпустить не менее пяти эксклюзивов.

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Как сообщает Windows Central, во время брифинга представитель компании заявил, что компания намерена "соответствовать или превысить" количество эксклюзивных игр, которые она выпустила в прошлом финансовом году. Финансовый год Microsoft длится с июля по июль, поэтому в 2022 финансовом году в число эксклюзивов вошли такие игры, как Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite и Forza Horizon 5.

В FY2023 список эксклюзивов от первого лица должен включать, по крайней мере, Starfield и Redfall, которые изначально планировались на 2022 год, но затем были перенесены на первую половину следующего года. Microsoft также, вероятно, включит в этот список игру на выживание Grounded от Obsidian, так как в этом году игра наконец-то выйдет из Раннего доступа.

По слухам, Obsidian уже довольно далеко продвинулась в разработке Avowed, а также имеет еще как минимум одну игру, над которой работает директор Pillars of Eternity Джош Сойер. В этот же период времени должна выйти Forza Motorsport 8 - и это только те проекты, о которых нам известно. На выставке, которая состоится в конце этой недели, мы должны увидеть множество анонсов новых игр, как от первых лиц Xbox, так и от сторонних студий.

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#xbox
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