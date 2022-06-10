За последнюю неделю после запуска Diablo Immortal положительные стороны игры были в значительной степени омрачены критикой в адрес системы микротранзакций и лута в игре. Компания Blizzard хранит молчание по этим вопросам и, похоже, отказывается решать любые проблемы, волнующие игроков.
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Спустя неделю после запуска Diablo Immortal была установлена более 10 миллионов раз на iOS, Android и ПК, что делает ее самым крупным запуском в истории франшизы Diablo.
Соответствующий твит появился спустя неделю после запуска игры. Хотя многим нравится кампания и геймплей в Diablo Immortal, система добычи ресурсов в игре имеет скрытые ограничения, которые подталкивают игроков к трате денег, а получение любых драгоценных камней с рейтингом 3 звезды или выше требует оплаты микротранзакций.
Поэтому, хотя Diablo Immortal может стать крупнейшим запуском в истории серии, многие фанаты не согласны праздновать это. Во многих ответах на твит Blizzard о знаменательном событии содержатся ссылки на споры о микротранзакциях, о которых Blizzard продолжает хранить молчание.