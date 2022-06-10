В начале этой недели компания Apple представила процессор нового поколения M2, а также новый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro с этим чипом. До конца года мы должны увидеть еще больше устройств на базе M2 от Apple, включая более крупные модели MacBook Pro и новый iPad Pro.
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По данным Bloomberg, новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro должны поступить в продажу в конце 2022 года с новым чипом M2 Max, который увеличит количество ядер CPU с восьми до двенадцати и увеличит количество ядер GPU до 38.
Что касается стандартного процессора M2, то мы увидим его в 13-дюймовом MacBook Pro, MacBook Air и вскоре в новом iPad Pro. По словам консультанта по цепочкам поставок Росса Янга, на подходе новый 14-дюймовый iPad Pro с дисплеем Mini-LED. Этот новый iPad Pro должен заменить iPad Pro текущего поколения на базе M1.
Обычно Apple анонсирует новые компьютеры Mac и iPad в октябре, во время мероприятия, которое проходит примерно через месяц после ежегодной сентябрьской презентации iPhone.