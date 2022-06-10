Первые кадры нового соника повергли фанатов в уныние

После долгих лет ожидания следующей основной игры франшизы, SEGA наконец-то показала фанатам геймплей Sonic Frontiers. К сожалению, на данный момент амбиции игры сдерживаются большим количеством технических проблем. Однако, по словам SEGA, показанные на данный момент кадры относятся к "ранней сборке".

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SEGA в сотрудничестве с IGN представила первый реальный взгляд на Sonic Frontiers, продемонстрировав несколько минут чистого геймплея, от боев до передвижения и многого другого. К сожалению, эти кадры вызвали резкую реакцию со стороны фанатов из-за ряда серьезных проблем, а также некоторых мелких недочетов.

По словам старшего редакционного продюсера IGN Митчелла Зальцмана, "стоит подчеркнуть, что этот геймплей и версия, в которую я играл, были из ранней сборки", добавив, что "в конечном счете, мое пребывание с этой ранней сборкой дало ответ на единственный вопрос, который не давал мне покоя - будет ли единственный в своем роде геймплей Соника перенесен в открытый мир? Ответ - безусловно".

Одной из самых больших проблем с отснятым материалом был тот факт, что игра страдала от чрезмерного количества всплывающих элементов, препятствия и прочее не появлялись до тех пор, пока Соник не оказывался почти на их вершине, что является серьезной проблемой, учитывая скорость Соника. Хотя можно с уверенностью предположить, что к моменту выхода игры проблема всплывающих элементов будет решена, многие другие фундаментальные элементы дизайна, вероятно, невозможно изменить.

Можно с уверенностью сказать, что Sonic Frontiers могла не понравиться поклонникам франшизы. Надеемся, что Зальцман прав в своей оценке игры, и что когда Sonic Frontiers наконец-то выйдет, она будет встречена волной позитива. Нам придется подождать и посмотреть.

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