Razer представила игровой контроллер Kishi V2

Современные смартфоны достаточно мощны, чтобы запускать самые разные игры - от консольных Genshin Impact до десятков систем, которые можно эмулировать с помощью Retroarch. К сожалению, контроллеры для смартфонов исторически оставляют желать лучшего. Razer Kishi был одним из таких контроллеров. Наконец-то компания Razer анонсировала вторую версию.

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Razer Kishi V2 - это горизонтальный игровой контроллер USB-C, который намерен принести "игровой опыт консольного класса на ваш смартфон". По сравнению с первым Kishi, V2 демонстрирует целый ряд улучшений.

Во-первых, конструкция была полностью переработана, теперь она имеет "устойчивый, выдвижной мост, который идеально подходит для большинства популярных смартфонов Android, обеспечивая надежную фиксацию, которая не ослабнет во время игры". Первый контроллер Kishi был гораздо менее крепким, в нем использовались более гибкие материалы.

Благодаря наличию разъема USB-C, задержка минимизирована, а также предусмотрена возможность сквозной зарядки. Другие дополнительные удобства включают новую выделенную кнопку для создания скриншотов и записи видео, а также кнопку запуска приложений Razer Nexus, обеспечивая более схожие с консолью ощущения при подключении контроллера.

Телефоны Android не все одного размера, с чем многие столкнулись при попытке использовать первый Razer Kishi. К счастью, V2 поставляется с адаптируемыми вставками для совместимости с некоторыми чехлами и защитными экранами. Хотя не все устройства с ОС Android подойдут, теперь их будет значительно больше.

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Последнее значительное изменение касается дизайна кнопок. Если в первой модели Kishi использовались мембранные кнопки и D-pad, то в V2 все изменилось: кнопки с микропереключателями и D-pad с механическими кликами.