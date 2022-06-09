С момента выхода игры Forza Horizon 5 в прошлом году новости о ней появлялись нечасто, поскольку многие до сих пор ждут анонса первого дополнения. Всего за несколько дней до презентации Xbox и Bethesda в Steam появилась информация о дополнении Forza Horizon 5 Hot Wheels.
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Подобно тому, как недавно произошла утечка информации о возвращении Call of Duty в Steam, иллюстрации к Forza Horizon 5 Hot Wheels были загружены в открытый магазин Steam Store до официального анонса. Изображение подтверждает, что это первое дополнение игры, которое будет доступно как отдельно, так и в комплекте Premium Add-Ons Bundle для игры.
Это не первый случай, когда Playground Games выпускает DLC Hot Wheels. Forza Horizon 3 также имела собственное дополнение Hot Wheels, и оно было хорошо принято. В преддверии презентации Xbox в воскресенье вечером просочилось не так много информации, так что это всего лишь первая ласточка.