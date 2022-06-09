ASUS представила скоростной FullHD IPS монитор

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

В последние годы на рынке появилось множество игровых мониторов с частотой обновления 240 Гц, но мониторы с частотой обновления выше этой цифры все еще встречаются довольно редко. Ситуация начинает меняться: новейший монитор Asus TUF Gaming обладает частотой обновления 270 Гц.

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Используя 24-дюймовую панель Fast IPS 1080p с временем отклика 1 мс (G2G), Asus TUF Gaming VG249QM1A способен обеспечить максимальную частоту обновления 270 Гц. Яркость установлена на уровне 350 нит, а коэффициент контрастности - 1000: 1. Благодаря этим характеристикам, а также 8-битной глубине цвета монитор охватывает 99% цветового пространства sRGB.

Монитор использует технологию отсутствия мерцания и следов. Кроме того, он поддерживает AMD FreeSync Premium, ELMB (Extreme Low Motion Blur), DisplayWidget, Variable Overdrive, Shadow Boost и совместим с Nvidia G-Sync. Наконец, монитор имеет режим низкого уровня синего света, несколько цветовых предустановок и возможность включения наложения GameVisual.

Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт, имеет порт DisplayPort 1.2, два порта HDMI 2.0 и разъем для наушников. Входящая в комплект подставка позволяет пользователю только наклонять монитор, но вы всегда можете установить монитор на кронштейн VESA 100x100 мм, чтобы он висел на стене.

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