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Windows 11 с 2023 года будет устанавливаться только на SSD
WIndows 11 должна устанавливаться обязательно на SSD
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В настоящее время для установки Windows 11 требуется только 64 ГБ свободного места. И не важно какого вида это место - жесткий диск, твердотельный диск или флеш-карта. Нет никаких упоминаний о типе устройства хранения данных, что позволяет пользователям устанавливать систему на HDD или SSD. Однако, согласно новому отчету, Microsoft может вскоре ограничить установку Windows 11 только SSD. Согласно отчету Trendfocus (через Tom"s Hardware), Microsoft пока лишь настойчиво просит OEM-производителей отказаться от использования HDD в качестве загрузочных дисков в пользу SSD для предварительно собранных систем. В отчете также говорится, что производители должны сделать это к 2023 году, но пока ведутся переговоры о переносе этого срока на 2024 год.

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Хотя цены на SSD снизились с тех пор, как они стали широко доступны для потребителей, они все еще дороже, чем HDD. Сегодня вы можете приобрести жесткий диск емкостью 1 ТБ за 35 фунтов стерлингов, но если бы вы хотели приобрести SSD за ту же цену, то получили бы накопитель емкостью 500 ГБ. Поскольку SSD по-прежнему дороже в расчете на гигабайт, OEM-производители пытаются сопротивляться этим изменениям. Очевидно, что Microsoft сможет заставить OEM-производителей следовать своим желаниям. Несмотря на требования Microsoft, компания пока не изменила системные требования Windows 11, поскольку для установки ОС по-прежнему требуется "устройство хранения данных объемом 64 ГБ или больше". Однако если срок, в течение которого OEM-производители должны использовать SSD-накопители в качестве загрузочных дисков, является точным, мы можем увидеть изменение требований к накопителям только к тому времени.

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#windows 11
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