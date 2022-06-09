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Apple запускает собственного конкурента DLSS/FSR - MetalFX Upscaling
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Во время WWDC в начале этой недели компания Apple продемонстрировала ряд игровых обновлений для Mac и iOS устройств, включая новый API Metal 3. Этот новый API также включает новую технологию масштабирования - MetalFX Upscaling. Он уже позволил добиться впечатляющих результатов: игра No Man"s Sky вышла на iPad, а Resident Evil Village получила специальную версию для Mac. Как и Intel, AMD и Nvidia, Apple также разрабатывает технологию масштабирования. Названная MetalFX Upscaling, эта технология будет использовать временное сглаживание (как DLSS 2.0 и FSR 2.0) и пространственное (как FSR 1.0) масштабирование.

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Apple не поделилась какими-либо результатами или демонстрациями использования MetalFX Upscaling, но мы должны увидеть ее в действии в ближайшие месяцы. Кроме того, в API Metal 3 Apple добавляет другие улучшения: быструю загрузку ресурсов (эквивалент Apple DirectStorage), автономную компиляцию шейдеров, сетчатые шейдеры, новые функции трассировки лучей и бэкенд Metal для PyTorch. По словам Apple, одной из первых игр, использующих API Metal 3, станет No Man"s Sky, которая выйдет на iPad и Mac в конце этого года. Игра Resident Evil Village от Capcom также выйдет на Mac в этом году. По словам Масеру Иджуина, руководителя отдела передовых технических исследований Capcom, Mac Studio сможет запустить Resident Evil Village в разрешении 4K с высококачественной графикой, в то время как MacBook Air будет способен запустить игру в разрешении 1080p.

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#metalfx upscaling
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