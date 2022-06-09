ЕС запланировал в 2024 году перейти на единый разъем USB-C для гаджетов

Европейский союз уже некоторое время стремится установить универсальный стандарт зарядного порта. Большинство смартфонов на базе Android сегодня используют USB-C, как и многие ноутбуки и другие устройства. Теперь новые правила ЕС гарантируют, что USB-C станет общим зарядным портом для всех смартфонов и планшетов, продаваемых в Европе к 2024 году.

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Предварительное соглашение по измененной Директиве по радиооборудованию устанавливает единое решение для зарядки определенных электронных устройств. По словам ЕС, благодаря тому, что все будут использовать USB-C, продукция станет более экологичной, а количество электронных отходов сократится. Это также уменьшит головную боль, связанную с необходимостью использования нескольких различных кабелей для разных устройств по всему дому.

Как уже отмечалось ранее, большинство устройств Android, а также многие другие ноутбуки и планшеты используют USB-C в настоящее время, поэтому это окажет наибольшее влияние на Apple. Хотя Apple поставляет iPad Pro с USB-C с 2018 года, iPhone продолжает использовать фирменный порт Lightning. Новый закон заставит Apple впервые установить USB-C на iPhone, начиная с 2024 года, если компания не сможет договориться с ЕС.

Полный спектр устройств, которые должны будут использовать USB-C в ЕС, включает в себя: Мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, наушники, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, подзаряжаемые через проводной кабель. Ноутбуки должны будут начать использовать USB-C для зарядки в течение 40 месяцев после вступления правил в силу.

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