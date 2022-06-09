Похоже, что в Halo Infinite скоро появится кооперативная кампания. В новом обновлении компания 343 Industries объявила о первом публичном испытании совместной сетевой кампании, которая должна быть полностью развернута для всех игроков в течение текущего сезона.
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Это соответствует дорожной карте, которую 343 Industries опубликовала после запуска второго сезона. Помимо кооперативной сетевой кампании, 343 также работает над локальным кооперативом и сплит-скрином, которые появятся позже в отдельном обновлении.
Инсайдеры Halo Insiders, подписанные на Infinite flights, получат возможность протестировать кооперативную кампанию онлайн в июле. Если все пойдет хорошо, то полный релиз игры не заставит себя ждать.