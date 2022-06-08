Компания Edifier привезла на выставку CES 2022 полностью беспроводные стереонаушники NeoBuds Pro

На прошлой неделе компания Edifier возродила легендарную аудиокомпанию STAX и представила новейшую пару наушников. Теперь, спустя неделю, STAX Spirit S3 завоевали множество наград, наряду с наушниками Edifier NeoBuds Pro.

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На этой неделе наушники Edifier NeoBuds Pro получили главный приз на престижном конкурсе Visual Grand Prix (VGP) в Японии. Наушники STAX Spirit S3 также получили Золотую награду и были включены в список обладателей Специального приза.

Премия VGP является крупнейшей аудиовизуальной наградой в Азии, которая проводится ежегодно с 1987 года ведущей издательской компанией Японии Ongen Publishing Co. Говоря о получении награды, технический директор Edifier Стэнли Вен сказал:

"Получение похвалы за наши продукты - это всегда огромная честь, но получение таких наград, как эти, от такой престижной комиссии, как VGP Awards, - это действительно награда. Мы, как компания, прилагаем все усилия, чтобы быть в авангарде аудиовизуальной индустрии, и наши дизайнеры, тестировщики и сотрудники невероятно горды тем, что это признано".

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