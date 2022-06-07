Игра Nickelodeon All-Star Brawl вышла в конце 2021 года на волне позитивного приема. В игре, похожей на Smash Bros, собраны лучшие и самые известные звезды Nickelodeon за всю историю канала, и они сошлись в свободном бою. Несмотря на полный индивидуальностей состав, в игре отсутствовала озвучка... до сих пор.
реклама
Официальный аккаунт Nickelodeon All-Star Brawl в Twitter объявил: "Наше следующее крупное обновление уже здесь - и оно большое! Мы очень рады сообщить, что озвучка и предметы стали доступны сегодня на PC, @Xbox и @Playstation. Скоро появится на @Nintendo Switch! ".
Вместе с этим команда также объявила список актеров, которые будут озвучивать игру: Том Кенни в роли Губки Боба, Джим Каммингс в роли Шреддера, Эбби Тротт в роли Эйприл О"Нил и Билли Уэст в роли Рена и Стимпи - и это лишь некоторые из них. Полный список актеров можно найти ЗДЕСЬ.
Еще в декабре 2021 года разработчики сообщили, что в игре появится голосовая озвучка, но не назвали никаких сроков. Хотя было бы неплохо, чтобы озвучка была доступна на старте, лучше поздно, чем никогда. Надеемся, что это обновление даст All-Star Brawl хороший толчок.