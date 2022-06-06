Marvel's Midnight Suns будет доступна на ПК в Steam и EGS

Firaxis анонсировала свою следующую тактическую ролевую игру Marvel"s Midnight Suns на выставке E3 в прошлом году, и в последние месяцы различные утечки указывали на то, что игра выйдет довольно скоро. На выходных кому-то удалось раздобыть рекламные материалы для игры, раскрывающие новую дату выхода, бонусы за предварительный заказ и будущие DLC для игры.

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Утечка, опубликованная Нильсом Аренсмайером в Twitter, показывает, что Marvel"s Midnight Suns выйдет 6 октября. Вы сможете выбрать одно из трех изданий: стандартное издание, включающее только базовую игру, расширенное издание с некоторыми скинами персонажей и легендарное издание, включающее еще больше скинов персонажей, а также сезонный пропуск для будущих DLC. Расширенное издание будет включать в себя пять премиум-скинов, а легендарное издание - 23 скина персонажей, а также сезонный пропуск, который включает в себя четыре DLC, выходящих после запуска игры, каждое из которых содержит нового героя и новые миссии.

Take-Two Interactive быстро направила в Twitter требование DMCA, чтобы изображения, включенные в твиты, были удалены. Однако весь текст остался на месте, поэтому многие подробности, включая дату выхода игры, все же просочились. Изображения, удаленные из твитов, были рекламными, включая обложку и скриншоты. Нам не придется долго ждать подтверждения этой информации, так как Marvel"s Midnight Suns появится на Летнем игровом фестивале Джеффа Кейли в этом месяце, поэтому ожидайте официальных новостей уже через несколько недель.

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