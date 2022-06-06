Прошло чуть больше года с тех пор, как ремастер 007 GoldenEye от Rare всплыл в сети со свежими утечками и даже игровым билдом. Теперь, год спустя, похоже, что GoldenEye будет переиздан, поскольку новые данные указывают на то, что ремастер близок к завершению разработки.
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Изначально Rare начала работу над ремастером еще в 2006 году для Xbox 360 в Xbox Live Arcade, но проект был свернут. В январе появились сведения о том, что проект был возобновлен и близок к завершению, включая новые достижения. Теперь эти достижения начали появляться на Xbox.com, и мы видим, что тестеры играют в игру и открывают новые достижения, которых не было в предыдущих версиях.
Как сообщил Wario64, достижения для 007 GoldenEye были обнаружены на официальных серверах Microsoft. Также были замечены новые достижения, которых не было в январской утечке, и некоторые учетные записи Xbox Live разблокировали эти достижения, что говорит о том, что идет тестирование игры.
Все перечисленные достижения также имеют новые иллюстрации, дающие нам несколько очень маленьких скриншотов различных уровней игры.
Игровая общественность ждет переиздания GoldenEye на Xbox уже несколько месяцев. Все признаки указывают на то, что Microsoft приберегает игру. На 12 июня у Microsoft запланирована выставка Xbox и Bethesda, так что, скорее всего, именно тогда мы получим официальный анонс.