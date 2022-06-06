Процессорам Intel Arrow Lake-S и Meteor Lake-S потребуются новые материнские платы с LGA 1851

Предыдущие слухи утверждали, что сокет LGA1700 будет использоваться в течение трех поколений, что означает, что пользователи Alder Lake смогут перейти на чипы Meteor Lake, когда они станут доступны. Однако новые сообщения говорят об обратном, утверждая, что Intel теперь планирует представить сокет LGA2551 вместе с Meteor Lake, вынуждая пользователей Alder Lake покупать новую материнскую плату, если они хотят перейти на новые чипы.

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Согласно последнему видео от Moore"s Law Is Dead, сокет LGA2551, который якобы появится в платформе Meteor Lake, будет больше, чем сокеты LGA1700/1800. Более того, Meteor Lake может принести увеличение IPC на 12-21% в своих P-ядрах, но ожидается снижение тактовой частоты в новом узле.

В Meteor Lake также должна дебютировать новая архитектура E-ядер под названием Crestmont и привнести нейронные двигатели/VPU в чипы Intel для настольных систем. Первые чипы будут выпущены для ноутбуков во втором или третьем квартале 2023 года, а процессоры для настольных ПК должны появиться до конца следующего года. Заглядывая дальше в будущее, Intel Arrow Lake, процессоры Intel Core 15-го поколения, должны иметь до восьми P-ядер и до 32 E-ядер, оба основаны на узле Intel 20A. Однако это уже далекое будущее, поэтому не стоит ожидать этих процессоров раньше второй половины 2024 года.

Что касается Raptor Lake, в видео утверждается, что процессоры Core i3 13-го поколения будут иметь четыре ядра P, а процессоры Core i5 - шесть ядер P и четыре ядра E. Переходя к линейке Core i7, эти чипы должны иметь восемь P-Core и восемь E-Core, а процессоры Core i9 - восемь P-Core и до 16 E-Core.

Материнские платы Z790 должны выйти вместе с первой волной чипов Raptor Lake для настольных систем, ожидаемой в 4 квартале 2022 года. Чипсеты H770 и B760 могут появиться немного позже, в начале 2023 года, вместе с чипами 13-го поколения Core non-K, а также процессорами U- и P-серий.

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