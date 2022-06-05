Представлен 27-дюймовый игровой монитор AGON

В этом году компания AOC выпустила новый монитор AGON Pro, и, возможно, это лучший монитор компании. Новый AGON Pro AG274QS оснащен панелью Fast IPS с разрешением 1440p и частотой обновления до 300 Гц, что делает его одним из самых быстрых настольных игровых мониторов.

реклама

Новый монитор оснащен 27-дюймовой панелью Fast IPS со временем отклика 1 мс G2G и пиковой яркостью 600 нит. Как следует из этой цифры, монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 600. Другие особенности включают AMD FreeSync Premium, что позволяет использовать переменную частоту обновления, чтобы избежать разрывов экрана и уменьшить заикание.

Agon Pro AG274QS получил награду Red Dot Award благодаря дизайну без ободка, настраиваемым RGB-эффектам с помощью ПО G-Menu и проектору логотипа под монитором. AOC разработала соответствующую металлическую подставку, которая поставляется в комплекте с монитором, чтобы дополнить его эстетику, с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения.

Возможности подключения включают четыре порта USB 3.2, которых должно быть достаточно для питания большинства периферийных устройств. Также имеются 2 динамика по 5 Вт со звуком DTS и встроенный держатель для наушников, который можно использовать, чтобы навести порядок в настройках. Настройки экранного меню можно регулировать с помощью контроллера QuickSwitch. Новый Agon Pro AG274QS от AOC будет доступен в этом месяце по цене £929,99.

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU



