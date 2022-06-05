Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Новейший игровой монитор AGON от AOC может похвастаться разрешением 1440p при частоте 300 Гц
Представлен 27-дюймовый игровой монитор AGON
анонсы и реклама
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

В этом году компания AOC выпустила новый монитор AGON Pro, и, возможно, это лучший монитор компании. Новый AGON Pro AG274QS оснащен панелью Fast IPS с разрешением 1440p и частотой обновления до 300 Гц, что делает его одним из самых быстрых настольных игровых мониторов.

реклама

Новый монитор оснащен 27-дюймовой панелью Fast IPS со временем отклика 1 мс G2G и пиковой яркостью 600 нит. Как следует из этой цифры, монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 600. Другие особенности включают AMD FreeSync Premium, что позволяет использовать переменную частоту обновления, чтобы избежать разрывов экрана и уменьшить заикание.

Agon Pro AG274QS получил награду Red Dot Award благодаря дизайну без ободка, настраиваемым RGB-эффектам с помощью ПО G-Menu и проектору логотипа под монитором. AOC разработала соответствующую металлическую подставку, которая поставляется в комплекте с монитором, чтобы дополнить его эстетику, с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения.

Возможности подключения включают четыре порта USB 3.2, которых должно быть достаточно для питания большинства периферийных устройств. Также имеются 2 динамика по 5 Вт со звуком DTS и встроенный держатель для наушников, который можно использовать, чтобы навести порядок в настройках. Настройки экранного меню можно регулировать с помощью контроллера QuickSwitch. Новый Agon Pro AG274QS от AOC будет доступен в этом месяце по цене £929,99.

анонсы и реклама
3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#agon
9
Показать комментарии (9)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
65
Инсайдер: Rockstar Games готовит к выходу новый большой проект
1
Через сколько лет нужно обновлять видеокарту и процессор на ПК – Core i5-2500K+GeForce GTX 460 от TG
23
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 SUPER подешевела на 40%
33
Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
68
NVIDIA выпустит суперфлмаган из серии Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и теплопакет на 900 Вт
35
Видеокарты в магазинах РФ дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Radeon RX 6800 XT скинула 50 000р
18
Мошенник 7 лет занимался подделкой раритетных дискет с играми, заработав 100 000 евро на фанатах
6
Процессоры Intel Meteor Lake-S могут потребовать новый сокет с гораздо большим количеством контактов
51
Первые фотографии топовой игровой видеокарты Intel Arc Limited Edition на базе GPU ACM-G10
+
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
8
С начала 2021 г. мошенники вытянули из американцев более $1 млрд в криптовалюте
+
Как западные компании получают новую прописку в РФ – особенности национальной работы Valio, Paulig и McDonald’s
57
Intel показала реальную настольную видеокарту Arc Alchemist
6
Сотрудники Google из Индии создают в коллективах "кастовую систему" и это стало большой проблемой
11
Игрок War Thunder из-за ссоры на форуме слил секретные данные об оружии Китая
9
В связи с санкциями США NFT-платформа OpenSea блокирует счета российских пользователей
17
Ютубер продемонстрировал идеальное решение для покупки в настоящий момент
5
Около 17 миллиардов долларов потерял Илон Маск за день, на слухах о сокращении штата сотрудников.
3
Стоимость памяти DDR5 опустилась ниже 5 евро за гигабайт
7

Популярные статьи

10 одиночных стратегий, в которые можно играть бесконечно
22
Фейковые мегапиксели в камерах на примере ARMIX DVR Cam-200
86
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
10
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
44
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
72

Сейчас обсуждают

xapoiii
22:20
я бы даже сказал Ыкспэрт )
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
Sergej V
22:19
судя по рисунку, вся грязь будет лететь на лобовуху :)
Новый гусеничный внедорожник Lamborghini LMXX2 может ездить по земле, песку и даже камням
HREN
22:19
Иксперт
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
Proxy Demon
22:19
Внизу свидетелт 60 герц.
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
Xmast
22:18
Ну у меня 4к олед. Так что есть с чем сравнивать
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
32Влад32
22:18
60 маловато. Но 300??! Все равно при такой частоте пиксели не успевают переключаться. Где то 150 - за глаза. Лучше бы удешевляли производство.
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
xapoiii
22:17
вспомнилась басня про обезьяну и очки))
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
32Влад32
22:15
Маркетинг заставляет придумывать хоть что новое, чтобы выдать это за прорыв в графике. А реально - все достаточно бледно. Где сейчас широко расхваливаемый в свое время HDR? Только играть мешал.
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Xmast
22:13
Ставил такой родственникам. Никакой разницы не увидел вообще. Причем недавно в магазине тестил 2 модели. 4к и фулл хд. Так фулл хд лучше и сочнее показывал. Взял его и не заморачивался. От качества ма...
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
32Влад32
22:09
Задолбали уже такие новости. Потребление видеокарт растет. О нормальных ценах остается только мечтать. Ну и кого это может обрадовать. Куда идем?
Инсайдер: потребление RTX 4060 намного превысит потребление RTX 3070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем