AMD еще не представила Radeon RX 6700, но, похоже, у Sapphire есть кое-что в рукаве. Используя графический процессор для ноутбуков RX 6700M, Sapphire адаптировала его для настольных видеокарт. Одна из этих карт RX 6700 будет принадлежать к серии Sapphire Pulse, а вторая пока не имеет названия.
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Физически обе модели несколько похожи, при этом модель Pulse выглядит немного толще. Кроме того, карта Pulse имеет темно-серую и красную цветовую схему, в то время как безымянная карта использует различные оттенки серого.
Если взглянуть на технические характеристики двух карт, то они у обеих одинаковые. Каждая из них оснащена графическим процессором Navi (вероятно, Navi 22 XL) с 2304 потоковыми процессорами, работающими на игровой частоте 2 230 МГц и повышенной частоте 2 495 МГц. Кроме того, они оснащены 10 Гб памяти GDDR6, работающей со скоростью 16 Гбит/с по 160-битной шине памяти. Это точные спецификации RX 6700M для ноутбуков. Однако есть существенная разница: карта для ноутбука имеет ТГП 135 Вт, а две карты Radeon 6700 имеют ТГП 220 Вт.
Каждая карта питается через 8-контактный разъем питания и имеет порт HDMI и 3x DP порта для подключения к дисплею. Цена и доступность не сообщаются, но VideoCardz утверждает, что цена составит €569, а продажи начнутся 9 июня.