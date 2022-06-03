Call of Duty: Warzone 2 может выйти в 2023 году на ПК

Уже давно известно, что Activision работает над Warzone 2, обновлением игры Battle Royale для консолей нового поколения и ПК. Дебют Warzone 2 ожидается вскоре после выхода Modern Warfare 2 в этом году, а работа над второй крупной картой Warzone 2 уже началась.

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По словам Тома Хендерсона (на сайте Exputer), новая вторая карта, находящаяся в разработке, недавно была видна в главном меню закрытого игрового теста для Warzone 2.

Карта должна быть похожа по размеру на Rebirth Island и должна выйти в конце 2023 года в рамках первого крупного обновления Warzone 2. На самом деле, обновление карты Warzone 2 может стать единственным крупным релизом Call of Duty на ПК и консолях в 2023 году, поскольку выход основной игры в следующем году был перенесен. Activision официально не анонсировала Warzone 2, но издательство заявило, что работает над новой бесплатной игрой Warzone, которая будет создана с нуля вместе с Modern Warfare 2.

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