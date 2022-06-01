Хотя Blizzard изначально представляла Warcraft 3: Reforged как полное переосмысление классической RTS, в итоге мы получили далеко не то, что ожидали. Финальная версия игры не оправдала ожиданий и стала одной из самых худших игр на Metacritic в 2020 году. С тех пор Blizzard хранила молчание по поводу игры, но обновления наконец-то появились.
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На этой неделе президент Blizzard Майк Ибарра ответил на вопрос фаната о новостях для Warcraft 3: Reforged и, к нашему удивлению, подтвердил, что новые обновления появятся в июне.
Последний раз Warcraft 3: Reforged была исправлена в апреле 2021 года, а последний раз Blizzard поднимала шум по поводу игры в начале 2020 года, когда Blizzard признала критику в адрес игры и пообещала дальнейшее исправление ошибок. Неизвестно, каким будет следующее крупное обновление Warcraft 3 Reforged, но, скорее всего, оно будет включать улучшенные социальные и многопользовательские функции.