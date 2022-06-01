Глава Blizzard Майк Ибарра (Mike Ybarra) заявил, что команда Warcraft 3 Reforged выйдет на связь с сообществом в июне

Хотя Blizzard изначально представляла Warcraft 3: Reforged как полное переосмысление классической RTS, в итоге мы получили далеко не то, что ожидали. Финальная версия игры не оправдала ожиданий и стала одной из самых худших игр на Metacritic в 2020 году. С тех пор Blizzard хранила молчание по поводу игры, но обновления наконец-то появились.

реклама

На этой неделе президент Blizzard Майк Ибарра ответил на вопрос фаната о новостях для Warcraft 3: Reforged и, к нашему удивлению, подтвердил, что новые обновления появятся в июне.

Последний раз Warcraft 3: Reforged была исправлена в апреле 2021 года, а последний раз Blizzard поднимала шум по поводу игры в начале 2020 года, когда Blizzard признала критику в адрес игры и пообещала дальнейшее исправление ошибок. Неизвестно, каким будет следующее крупное обновление Warcraft 3 Reforged, но, скорее всего, оно будет включать улучшенные социальные и многопользовательские функции.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU