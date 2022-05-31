В начале года вышла игра Pokémon Legends Arceus, которая получила высокую оценку за новый поворот в серии. Учитывая, что Arceus существует всего несколько месяцев, трудно поверить, что до конца этого года выйдут две новые игры про покемонов с открытым миром. После анонса в феврале, завтра мы получим новый взгляд на покемонов Scarlet и Violet.
реклама
Компания Pokémon Company объявила, что новый трейлер Pokémon Scarlet and Violet выйдет завтра, 1 июня, в 2 часа дня по восточному времени.
Пока еще мало что известно, но, возможно, это будет первый взгляд на новых легендарных покемонов нового поколения. В каждом поколении мы видим новых легендарных покемонов в центре сюжета и, конечно же, на коробке с игрой. Пока что были представлены только новые стартовые покемоны для Фиолетового и Алого, так что в ближайшие месяцы будет объявлено еще много интересного.