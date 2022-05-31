Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Новый трейлер Pokémon Scarlet and Violet выходит завтра
официальный аккаунт Pokémon объявил о выходе трейлера
анонсы и реклама
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
RTX 3080 Gigabyte за 100 тр - успей
-30% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

В начале года вышла игра Pokémon Legends Arceus, которая получила высокую оценку за новый поворот в серии. Учитывая, что Arceus существует всего несколько месяцев, трудно поверить, что до конца этого года выйдут две новые игры про покемонов с открытым миром. После анонса в феврале, завтра мы получим новый взгляд на покемонов Scarlet и Violet.

реклама

Компания Pokémon Company объявила, что новый трейлер Pokémon Scarlet and Violet выйдет завтра, 1 июня, в 2 часа дня по восточному времени.

Пока еще мало что известно, но, возможно, это будет первый взгляд на новых легендарных покемонов нового поколения. В каждом поколении мы видим новых легендарных покемонов в центре сюжета и, конечно же, на коробке с игрой. Пока что были представлены только новые стартовые покемоны для Фиолетового и Алого, так что в ближайшие месяцы будет объявлено еще много интересного.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#pokémon
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты теряют интерес к Эфиру – плата за газ снизилась до $0.5, а Бомба сложности заблокирует майнинг
11
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
14
Проблемы с памятью Hynix на видеокартах RTX 3060Ti стали носить массовый характер.
34
Российские магазины скидывают цены на геймерские видеокарты – Radeon RX 6700 XT стоит всего 57 000р
24
Сколько оперативной памяти требуют современные игры в 2022 г – 16 Гб vs 32 Гб vs 64 Гб в тесте TG
39
«Мы стараемся быть аполитичными»: дополнение Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2 отменено
21
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
13
Intel Core i9-12900KS помог GeForce GTX 980 Ti обновить мировой рекорд 3DMark2001 SE
+
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
8
32 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI для устранения 30 уязвимостей
+
В nVidia нашли применение знаменитому роману Л. Н. Толстого "Война и мир"
5
Luna 2.0 торгуется 30 мая на уровне 6 долларов
2
«ВКонтакте» перешла на новый протокол HTTP/3, который позволяет существенно увеличить скорость доставки видеоконтента
7
GeForce RTX 4070 получит скромную 192-битную шину, а сроков выхода GeForce RTX 4060 пока нет
30
Сотрудник ФСБ подозревается в краже у хакера из РФ криптовалюты на сотни миллионов рублей
6
Основатель Dogecoin: криптозимы в ближайшее время не будет
5
На фоне укрепления курса рубля процессоры в РФ начали дешеветь – Core i5-11600KF со скидкой 30%
24
Продажа за биткоины бытовых товаров в западных странах может поднять стоимость монеты до 250 000 долларов
8
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
MeerKAT: Австралийские астрофизики обнаружили уникальную нейтронную звезду с периодом обращения 76 сек
+

Популярные статьи

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
20
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
117
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
26
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
35
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Forgive Me Father: плоский Ктулху
3
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
3
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:49
А износ лифтов от постоянной работы учитывали? Не сожрет стоимость ремонта всю выгоду?
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
Мегавольт
00:47
На алике 121й от8600 до 11рубасов. 4 рубля докинуть на видеокарту нуну. Это раньше было докинуть и взять 1660с вместо 1650с.
Бюджетные геймерские процессоры становятся доступнее в РФ – Core i3-12100F стоит всего 15 690р
daimos
00:28
Не, я не понял, какие нахрен лутбоксы виноваты?! А как же мы? Путин, в конце-концов?!
Diablo Immortal не выйдет в Нидерландах и Бельгии из-за лутбоксов
swr5
00:06
Бедные жители этих домов, за стенками круглосуточный постоянный грохот рельс и вибрация от проезжающих за стенкой туда-сюда десятков тонн влажного песка.
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
x x x
00:02
Странная демократия -требовать -запретить защищённый браузер..
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
Мегавольт
00:00
1270 1900 на алике сейчас. пободрее будет на 3,9. Фризы ток на ватле5 увидел.
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
Rey.B.
23:48
И чего в этом хорошего?
На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
Rey.B.
23:47
Вы не правы. Это зерно никогда не было украинским! - Его сеяли под залог кредитов. Оно изначально принадлежит кредиторам. Это вообще такой бизнес. Западный бизнес не мог купить украинскую землю напрям...
На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
Gringo
23:46
Роскомнадзор давеча заблокировал sebeanus. Это не хохма. Именно с таким названием заблокировали сайт.)))
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
guest202
23:46
лахтодырый десант стоит на страже )) Кстати что эта "новость" здесь делает ? Может уже киселя с пометом постить начнете ? деньги не пахнут ?
На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем