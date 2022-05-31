В ходе закрытого альфа- и бета-тестирования игроки получили положительные впечатления от Diablo Immortal. Интересно, что эти предварительные версии не включали в себя никакого контента с микротранзакциями, но, судя по всему, лутбоксы действительно будут частью игры, что привело к отмене ее выхода в Нидерландах и Бельгии.
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На этой неделе компания Blizzard подтвердила, что Diablo Immortal не будет запущена в Нидерландах и Бельгии 2 июня из-за их законов, запрещающих использование лутбоксов в видеоиграх.
Это означает, что вы не сможете скачать и установить игру на iOS, Android или ПК в Нидерландах и Бельгии обычным способом. Эта новость также подтверждает, что лутбоксы будут частью стратегии монетизации Activision Blizzard. Хотя Diablo Immortal и получила похвалу по результатам игровых тестов, нам еще предстоит увидеть, как сбалансирована игра и насколько велика роль микротранзакций. Игра выходит всего через несколько дней, поэтому мы должны узнать больше в ближайшее время.