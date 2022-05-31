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Не секрет, что компания Apple работает над оборудованием смешанной реальности, планируя в ближайшие пять лет выпустить несколько устройств, включая AR-очки и полноценную гарнитуру. Теперь, согласно новым документам на товарный знак, мы знаем, что эти устройства будут работать под управлением новой ОС Apple - RealityOS.
Как сообщают Bloomberg и Паркер Ортолани, Apple начала подавать заявки на товарные знаки для чего-то под названием "RealityOS", которая описывается как "операционная система реальности". Теперь, спустя годы, ссылки на RealityOS были обнаружены в последних обновлениях программного обеспечения Apple, что указывает на ее существование.
Учитывая появление этой торговой марки, а также упоминания об ОС в коде Apple, можно предположить, что компания близка к анонсу своего первого крупного AR или VR устройства. Предыдущие утечки указывали на то, что первая гарнитура Apple будет представлена в конце 2022 года, но теперь эти ожидания сместились на 2023 год.
Первая гарнитура Apple была описана источниками как "нишевое" устройство с вычислительной мощностью "уровня Mac". Гарнитура также может оснащаться 4K OLED-дисплеями и новым процессором Apple серии M.