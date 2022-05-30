Игроки добились от Valve обещания починить Team Fortress 2

В прошлом году Team Fortress 2 достигла нового рекордного количества игроков за все время после выхода летнего обновления, которое должно было решить некоторые серьезные проблемы игры в ее нынешнем состоянии. К сожалению, почти год спустя боты по-прежнему свирепствуют в онлайновых лобби. На прошлой неделе сообщество выразило протест в надежде привлечь внимание Valve, и похоже, что эта стратегия наконец-то сработала.

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Valve не обновляла Team Fortress 2 каким-либо значимым образом уже довольно долгое время, несмотря на то, что игра все еще остается довольно популярной. Тем не менее, компания по-прежнему наживается на игре, продавая ящики и косметические предметы, а также получая долю от всех продаж, сделанных на рынке сообщества. В онлайновых играх также активно используются боты, которые спамят текстовые и голосовые каналы, кикают игроков и используют читы типа aimbot.

В связи с этими постоянными проблемами фанаты Team Fortress 2 объединились в кампанию Save TF2, распространяя информацию в социальных сетях. Один фанат даже переоделся в костюм шпиона TF2 и стоял возле штаб-квартиры Valve с табличкой "#SaveTF2". Возможно, это вызвало неловкий разговор между Valve и владельцами здания, так как позже менеджеры по недвижимости заставили фаната покинуть помещение.

Все это, похоже, наконец-то привлекло внимание Valve. На официальном аккаунте Team Fortress 2 в Twitter компания Valve написала: "Сообщество TF2, мы слышим вас! Мы любим эту игру и знаем, что вы тоже любите. Мы видим, насколько масштабной стала эта проблема, и работаем над улучшением ситуации".

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Конкретные детали пока не объявлены, и может пройти некоторое время, прежде чем Valve будет готова поделиться своим планом действий.