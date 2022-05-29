Серия видеокарт MSI Suprim получит новое пополнение в линейке. В партнерстве с Ubisoft компания MSI выпустит видеокарту RTX 3080 Suprim X, посвященную Assassin"s Creed Valhalla.
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Если вы знакомы с видеокартами MSI Suprim, то специальное издание графического процессора Assassin"s Creed Valhalla вас не удивит. Кожух имеет тот же дизайн, но вместо различных оттенков серого он выполнен в различных оттенках синего, с некоторыми надписями AC: Valhalla на задней панели и боковой стороне карты.
RTX 3080 Suprim X Assassin"s Creed Valhalla основана на 10G RTX 3080 SKU (LHR). GPU разогнан на заводе до той же скорости, что и у стандартной карты RTX 3080 Suprim X (до 1920 МГц с Dragon Centre), а память работает на эталонной скорости 19 Гбит/с. Для питания карты предусмотрено 3x 8-контактных разъема питания, обеспечивающих мощность 370 Вт. В результате MSI рекомендует пользователям использовать БП мощностью не менее 850 Вт. На данный момент карта представлена только на тайваньском сайте, где MSI прилагает к ней бесплатную копию Assassin"s Creed Valhalla. О доступности на других рынках пока не сообщается.
Фанаты Валгаллы тут? Хотите себе такую?