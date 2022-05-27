AMD исправляет рейтинги мощности процессора Ryzen 7000

Несколько дней назад компания AMD заявила, что чипы серии Ryzen 7000 будут поставляться с максимальным PPT 170 Вт, что означает максимальный TDP 125 Вт. С тех пор AMD исправилась. Как выяснилось, процессоры Ryzen 7000 будут иметь максимальный PPT 230 Вт и максимальный TDP 170 Вт.

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В сообщении для Tom"s Hardware компания AMD уточнила, что сокет AM5 будет поддерживать TDP до 170 Вт и PPT (пиковую мощность сокета) 230 Вт, подтвердив информацию, предоставленную MSI. Эти значения показывают, что соотношение PPT/TDP 1, 35, характерное для ранних платформ Zen, по-прежнему применяется к AM5.

По сравнению с чипами серии Ryzen 5000, TDP увеличится на 65 Вт, по сравнению с 105 Вт. Что касается PPT, то он увеличится на 88 Вт, что достаточно для сравнения с PL2 Intel Core i9-12900K, установленным на уровне 241 Вт.

В дополнение к 170-Вт чипам AMD подтвердила, что будут выпущены 65-Вт и 105-Вт процессоры, как в предыдущих сериях Ryzen. Это позволит компании выпустить 170-ваттные версии чипов с большим количеством ядер и доступные 105-ваттные версии для обычных пользователей. Группа с TDP 65 Вт будет заполнена чипами с меньшим количеством ядер и другими версиями с более низкими требованиями к энергопотреблению.

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