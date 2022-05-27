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80% проданных игр PlayStation приходится на цифровые копии
PlayStation — игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment
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С течением времени и развитием индустрии видеоигр мы наблюдаем изменение тенденций покупки игр с физических носителей на цифровые. Соотношение физических и цифровых носителей меняется с каждым годом. По данным компании Sony, сейчас 80% продаж игр приходится на цифровые носители, что, возможно, означает конец эры физических носителей.

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Недавно компания Sony провела финансовую презентацию, на которой генеральный директор Sony Interactive entertainment Джим Райан рассказал о показателях продаж бренда PlayStation. Наряду с заявлением о том, что дефицит запасов PS5 продлится до 2024 года, Райан отметил, что в последнее время наблюдается заметный сдвиг в тенденции покупки игр в зависимости от соотношения между физическими и цифровыми продажами.

Начиная с 2013 года, каждый год наблюдался рост в этой области, но 2021 финансовый год станет самым значительным для цифровых игр: 80% всех продаж на PS4 будут приходиться на цифровые игры. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2020 финансовом году, и на 14 процентных пунктов больше, чем в 2019 финансовом году.

Стоит отметить, что это соотношение учитывает все онлайн-продажи в целом, то есть микротранзакции включены. Тем не менее, даже если рассматривать только продажи полных игр, тенденция к полностью цифровому будущему очевидна.

Если рассматривать только продажи полных игр, то 66% продаж были цифровыми. Это всего на 1 процентный пункт больше, чем в 2020 финансовом году, но, опять же, это последовало за гораздо большим скачком между 2019 и 2020 финансовыми годами, когда цифровые продажи выросли с 53% до 65% всего за один год.

Хотя из графика видно, что COVID сыграл важную роль в переходе на цифровые технологии, тенденция уже давно задана, и, похоже, это лишь вопрос времени, когда индустрия видеоигр полностью избавится от оптических дисков.

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