Несколько недель назад мы узнали об инициативе Microsoft "Xbox Everywhere", в рамках которой компания будет более активно продвигать облачный потоковый сервис и расширять поддержку устройств. Частью этой инициативы является недорогое потоковое устройство, разработку которого компания Microsoft теперь официально подтвердила.
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Ранее мы видели упоминания о Xbox Keystone, продукте с кодовым названием, который, как мы позже узнали, скорее всего, является специальным потоковым устройством Microsoft xCloud. Недавно в сети также появился рендер, изображающий внешний вид Keystone:
В беседе с Windows Central представитель Microsoft подтвердил, что Keystone действительно является недорогим потоковым устройством. Однако недавно команда также "приняла решение отказаться" от текущей версии продукта. Учитывая это, может пройти еще некоторое время, прежде чем устройство будет готово к публичному представлению и выпуску.
Помимо специального потокового устройства, Microsoft также планирует вывести потоковую передачу Xbox Game Pass на большее количество устройств, не ограничиваясь телефонами, консолями и ПК, а распространив ее на телевизоры Smart TV с помощью нового приложения.