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Capcom может раскрыть новые подробности Street Fighter 6 на следующей неделе
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Сегодня днем Sony объявила о своем следующем стриме State of Play, пообещав "захватывающие новости" от сторонних партнеров. Возможно, мы уже знаем, что это новости про Street Fighter 6.

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Capcom анонсировала Street Fighter 6 еще в феврале, показав короткий тизер-трейлер с логотипом. По словам репортера Джеффа Грабба, Capcom проведет еще один анонс Street Fighter 6 перед следующим турниром EVO. Ожидается, что это новое раскрытие информации произойдет во время стрима State of Play на следующей неделе, а затем более подробная информация будет представлена на EVO, который, кстати, также принадлежит Sony.

Steet Fighter 6 должен был выйти "этим летом", но в итоге он может появиться немного позже, осенью или зимой. Платформы для игры пока не подтверждены, но предположительно она будет доступна на PlayStation и PC, как и Street Fighter 5. Стрим State of Play от Sony состоится 2 июня в 11 вечера по BST. Square Enix также недавно намекнула на новый трейлер для Final Fantasy 16, так что, возможно, он тоже появится на шоу.

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