Похоже, что в последнем патче для Cyberpunk 2077 произошла крупная утечка информации. Благодаря исследованию кода стали известны новые подробности о грядущем дополнении игры, а также большая часть сценария.
реклама
Как и предполагалось ранее, действие дополнения Cyberpunk 2077 действительно будет происходить в Пацифике и откроет новые части карты, которые ранее были недоступны. В сюжете будут фигурировать персонаж V и совершенно новый персонаж, а приключение будет происходить до точки невозврата в основной игре.
К сожалению, в просочившемся сценарии нет ни одного диалога с Джонни Сильверхэндом, так что расширение, похоже, будет отделено от основной истории. Хотя многие из нас ожидали выхода дополнения Cyberpunk 2077 в этом году, CD Projekt Red наметила дату релиза на 2023 год. Ранее считалось, что в игру войдут два дополнения, но из-за различных задержек мы можем в итоге получить только одно дополнение. После этого CD Projekt Red переключит ресурсы на новые проекты, включая будущие игры Cyberpunk и The Witcher 4.