AMD — американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров

За последние несколько дней появилось множество слухов о материнских платах AMD 600-й серии, причем в сообщениях утверждалось, что мы увидим новые платы X670 и B650 на выставке Computex 2022. Теперь, в преддверии выступления AMD, в сети появились подробности о материнских платах X670 от таких производителей, как ASRock и Asus.

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Ранее на этой неделе Wccftech утверждал, что материнские платы B650, X670 и X670E будут представлены на выставке Computex 2022. Первые две должны стать прямыми преемниками B550 и X570, а X670E, похоже, будет более высококлассной X670, где "E" означает "Extreme".

Согласно слухам, X670e будет оснащен интерфейсом PCIe 5.0 для хранения данных и графики в качестве базового, тогда как X670 имеет только PCIe 4.0. Спецификации памяти пока неизвестны, но, учитывая обязательное подключение PCIe 5.0, мы не удивимся, если все платы X670E будут поддерживать память DDR5, в то время как X670 может иметь поддержку памяти DDR4 или DDR5.

Вскоре после появления этих ранних сообщений компания ASRock случайно выложила видео, демонстрирующее материнскую плату X670E Taichi. Видео было позже удалено, но VideoCardz был достаточно быстр, чтобы скачать его себе.

Наконец, HXL обнаружил на Baidu утечку схемы печатной платы Asus X670-P Prime WiFi. На ней можно увидеть слоты памяти DDR5, 14-фазный VRM и единственный интерфейс PCIe x16. Однако наиболее удивительной деталью является двойной чипсет, что соответствует старым слухам о том, что новые материнские платы будут оснащены двумя чипами Promontory от ASMedia.

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