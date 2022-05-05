Genshin Impact — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG

Несмотря на то, что о мобильном рынке часто забывают, он продолжает оставаться крупнейшим сектором видеоигр. Примером тому может служить компания Genshin Impact, которая только на мобильном рынке официально заработала более 3 миллиардов долларов.

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Genshin Impact - это одна из самых крупных гача-игр на сегодняшний день. Выйдя 28 сентября 2020 года, игра сразу же добилась успеха, заработав 100 миллионов долларов за первые две недели. Похоже, такой быстрый рост доходов не замедлился: по данным Gamesindustry.biz и исследовательской компании Sensor Tower, Genshin заработала более $3 млрд. только на мобильных устройствах - в среднем $1 млрд. каждые 6 месяцев.

Еще более впечатляющим является тот факт, что эти темпы успеха не только сохраняются, но и увеличиваются с течением времени: в отчете говорится, что в первом квартале 2022 года Genshin выросла на 44% по сравнению с прошлым годом. Genshin на ПК и PlayStation также демонстрирует хорошие результаты: согласно последним данным, полученным в ноябре 2021 года, общий доход от продажи игры на всех платформах за первый год составил 3, 7 миллиарда фунтов стерлингов, хотя данные за 2022 год еще не опубликованы.

Что это означает для будущего Genshin Impact и рынка в целом, пока неизвестно. Хотя некоторые писали о конце консольных игр с момента выхода первого iPhone в 2007 году, рынок продолжает выживать и даже процветать.

В индустрии, безусловно, достаточно места для сосуществования консольных и мобильных игр, и хотя для многих мобильные игры гораздо доступнее, надеемся, что разработчики, такие как MiHoYo, не воспримут успех рынка как показатель полного отказа от консолей и ПК.

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