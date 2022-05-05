Ryzen (/ˈraɪzən/, рус. ра́йзен) — торговая марка микропроцессоров транснациональной корпорации AMD

AMD сегодня анонсировала линейку мобильных процессоров Ryzen 5000C для Chromebooks. Это второе поколение процессоров для Chromebook после серии Ryzen 3000C, основанной на оригинальной микроархитектуре "Zen". Чипы серии 5000C основаны на "Zen 3", с количеством ядер процессора до 8, и, следовательно, представляют собой большой скачок в производительности по сравнению с серией 3000C, наряду с полным набором новейших возможностей подключения, технологии отображения, а также функций безопасности и управления, характерных для Chrome OS.

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Серия Ryzen 5000C основана на 7 нм монолитном кремнии "Cezanne". Физически чип оснащен 8-ядерным/16-поточным процессором на базе микроархитектуры "Zen 3" с 16 МБ общей кэш-памяти L3; iGPU на базе графической архитектуры Vega с 8 вычислительными блоками (512 потоковых процессоров), двухканальным интерфейсом памяти DDR4 или LPDDR4/x. В отличие от обычных мобильных процессоров Ryzen серии 5000, эти чипы поставляются со специальным микрокодом, соответствующим функциям безопасности и управления Chrome OS. AMD также поставляет производителям Chromebook своевременные обновления драйверов для различных компонентов этих чипов.

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