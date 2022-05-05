Silicon Motion Technology Corporation, стилизованная под SiliconMotion, - это американско-тайваньская компания, занимающаяся разработкой интегральных схем контроллера флэш-памяти NAND

MaxLinear, Inc. ведущий поставщик радиочастотных (RF), аналоговых и смешанных сигнальных интегральных схем для рынков широкополосной связи, коммуникаций и инфраструктуры, и Silicon Motion, мировой лидер в области контроллеров флэш-памяти NAND для твердотельных устройств хранения данных, объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, согласно которому MaxLinear приобретет Silicon Motion в рамках сделки по покупке акций и денежных средств, в результате которой стоимость объединенной компании составит 8 миллиардов долларов США. В результате слияния каждая американская депозитарная акция (ADS) Silicon Motion, которая представляет собой четыре обыкновенные акции Silicon Motion, получит 93,54 доллара наличными и 0,388 акций MaxLinear, что в пересчете на одну ADS составит 114,34 доллара (на основе цены закрытия MaxLinear 4 мая 2022 года). Предполагается, что стратегическое объединение бизнеса приведет к трансформации масштаба, созданию диверсифицированного портфеля технологий, значительному расширению общего адресного рынка объединенной компании и созданию высокоприбыльного лидера в области полупроводников, генерирующего денежные средства.

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После завершения приобретения объединенная компания будет иметь высоко диверсифицированную технологическую платформу с сильными позициями на конечных рынках широкополосного доступа, подключения, инфраструктуры и хранения данных. Сочетание возможностей MaxLinear в области радиочастотной, аналоговой и смешанно-сигнальной обработки с ведущей на рынке технологией контроллеров флэш-памяти NAND компании Silicon Motion позволит создать полный технологический стек, который полностью отражает сквозную функциональность платформы и ускорит экспансию компании на корпоративные, потребительские и многие другие смежные растущие рынки. Ожидается, что совокупный доход компании составит более 2 миллиардов долларов США в год, а широкий спектр технологий позволит ей удовлетворить потребности рынка в размере около 15 миллиардов долларов США.

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