Activision Publishing — американская компания по изданию и разработке компьютерных игр

В настоящее время франшиза Call of Duty находится в интересном положении. Хотя их крайняя игра - Call of Duty Vanguard - по-прежнему остается одной из самых популярных игр года, ее продажи, похоже, не оправдали ожиданий, и Activision возлагает вину за это на сеттинг 2-й мировой войны.

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За последние 20 лет жанр лихих шутеров от первого лица претерпел множество изменений. Переходя от шутеров времен Второй мировой войны к современным военным шутерам, футуристическим шутерам и снова к "сапогам на земле", Activision пыталась сохранить свежесть франшизы.

К сожалению, похоже, что это не работает: издатель объявил в своем годовом отчете (как сообщает VGC), что "Хотя Call of Duty остается одной из самых успешных развлекательных франшиз всех времен, наш премиум-релиз 2021 года не оправдал наших ожиданий, и мы считаем, что в первую очередь из-за нашего собственного исполнения".

Исполнение", о котором идет речь, относится к тому факту, что "сеттинг Второй мировой войны в игре не нашел отклика у большинства членов нашего сообщества, и мы не представили столько инноваций в премиум-игре, сколько нам хотелось бы".

Выход полностью бесплатной игры COD Warzone в 2020 году стал одним из лучших и худших событий, произошедших с франшизой. После того, как игра Battle Royale вскоре после выхода стала успешной, премиальные игры Call of Duty оказались в неловком положении из-за того, что их сравнительная ценность, казалось бы, не стоит того. Call of Duty находится в интересном и переходном периоде своей жизни, и будет очень интересно посмотреть, что ждет ее в будущем.

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