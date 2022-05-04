AsusTek Computer Inc. — расположенная на Тайване транснациональная компания, специализирующаяся на компьютерной электронике

Технология WiFi 6 развивается в последние годы, но многие еще не обновили свои маршрутизаторы. Если вы хотите перейти на домашнюю сеть WiFi 6, то сейчас самое время сделать покупки, так как компания Asus снизила цены на ряд устройств до 30%.

реклама

Распродажа проходит в британском магазине ASUS Amazon. На целевой странице, к сожалению, не показана вся экономия, но мы перечислили несколько лучших предложений ниже:





Маршрутизатор ASUS TUF Gaming AX5400 Dual Band WiFi 6

Этот маршрутизатор принадлежит к линейке ASUS TUF Gaming и предлагает подключение WiFi 6 и скорость до 5400 Мбит/с. На задней панели вы найдете несколько портов Gigabit Ethernet, обеспечивающих сверхбыстрое проводное подключение, а также скоростную беспроводную связь. Вы также сможете воспользоваться некоторыми сетевыми функциями Asus, включая Ai Mesh и простую переадресацию портов, что упрощает расширение сети. В настоящее время цена на этот маршрутизатор снижена до 101, 99 фунтов стерлингов.





ASUS RT-AX56U WiFi 6 AX1800 двухдиапазонный Mesh-маршрутизатор

Этот маршрутизатор не ориентирован на игровой рынок, но он является отличным началом для создания сетчатой системы WiFi для дома. Маршрутизатор предлагает WiFi 6 (802.11AX) и скорость до 1800 Мбит/с по беспроводной сети. Используя Mesh WiFi, вы можете расширить сеть для лучшего покрытия, чтобы устранить мертвые зоны в доме. Обычно этот маршрутизатор стоит более 125 фунтов стерлингов, но сейчас его цена снижена до 107,99 фунтов стерлингов.





ASUS ROG GS-AX3000 двухдиапазонный WiFi 6 Gaming Router

GS-AX3000 идеально подходит для сети с несколькими игровыми устройствами, от ПК до консолей, включая системы нового поколения, такие как PS5. Маршрутизатор обладает всеми необходимыми функциями, включая адаптивный QoS для управления трафиком, встроенную функцию VPN, защиту Instant Guard и ASUS Aura RGB, поэтому он отлично впишется в современную игровую конфигурацию. Вы также получите скорость до 3000 Мбит/с и 6 каналов WiFi 160 МГц. Обычно этот маршрутизатор стоит более £170, но сейчас его цена снижена до £131.99.





Система ASUS Zen WiFi AX1800 Mesh WiFi 6 для всего дома

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Система AX1800 Mesh WiFi 6 включает два беспроводных спутника, которые могут быть подключены к маршрутизатору с поддержкой Mesh для увеличения радиуса действия беспроводной сети и повышения скорости по всему дому, устраняя слабые места. С двумя спутниками ваша сеть будет охватывать до 4800 кв. футов. Вы также получите преимущества от мощного набора функций ASUS, включая простые инструменты настройки и сопутствующее мобильное приложение, чтобы вы могли вносить изменения на лету, полные инструменты родительского контроля, технологию AiMesh и гибкую сеть. Обычно комплект из двух устройств стоит более 200 фунтов стерлингов, но сейчас его цена снижена до 146, 99 фунтов стерлингов.