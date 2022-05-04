Crysis — серия компьютерных игр, которые разработаны немецкой компанией Crytek

Еще в январе компания Crytek неожиданно анонсировала Crysis 4, первую новую игру в серии FPS почти за десять лет. С тех пор Crytek укомплектовала свой штат для разработки, которую возглавит директор игры Hitman 3 Маттис Энгстрем.

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Теперь Crytek наняла Энгстрема для руководства разработкой Crysis 4, о чем студия объявила на этой неделе. Ранее Энгстрём работал в IO Interactive, занимаясь перезагрузкой трилогии Hitman и в итоге став режиссером Hitman 3. До этого он работал над различными другими проектами, включая Far Cry 3, помогая Ubisoft взять на себя руководство серией Far Cry после приобретения у Crytek.

Crysis 4 была анонсирована в январе с тизерным логотипом, как раз перед GDC. Игра все еще находится на ранней стадии разработки, ключевые роли все еще нанимаются и заполняются. Crytek также подтвердила, что Crysis 4 - это рабочее название, так что к моменту выхода игры оно может измениться.

Учитывая все это, мы ожидаем, что до выхода Crysis 4 еще несколько лет. Новости о сиквеле появились после недавней попытки Crytek вернуть трилогию на передний план, сделав ремастеринг всех трех игр с использованием новейших графических возможностей CryEngine.

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